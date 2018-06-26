В Украине проходит вторая волна обысков по делу договорных матчей

Обыски у причастных к договорным матчам проходят в 11 областях

В 11 областях Украины проходят обыски у бывших и действующих футболистов по делу договорных матчей. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.

"Сегодня утром началось проведение санкционированных обысков на территории 11 регионов Украины. Следственные действия проводятся у организаторов договорных матчей: бывших и действующих футболистов, а также лиц, которые были задействованы в преступных схемах", - сообщила Калиновская.

По ее словам, в настоящее время полиция не может сообщить о задержанных.

"В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия. Только после их завершения можно будет комментировать результаты", - добавила Калиновская.

Напомним, в мае проходили массовые обыски у организаторов договорных футбольных матчей. Правоохранители заявляли, что к коррупции в украинском футболе причастны 67% от всех профессиональных клубов страны.