ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Венедиктова взялась за коррупцию в украинском футболе

Киев, Вторник 15 декабря 2020 17:57
Венедиктова взялась за коррупцию в украинском футболе
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила активизировать расследование дел о коррупции в украинском футболе. В частности, она взяла под контроль ход следственных действий.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, речь идет о деле, в котором фигурируют представители законодательной и исполнительной власти, а также чиновники Федерации футбола Украины (сегодня Украинская ассоциация футбола).

"В свое время дело было очень громким, сопровождалась журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что присоединится к группе прокуроров уже с завтрашнего дня.

Напомним, в прошлом году Верховная рада Украины даже создала временную следственную комиссию (ВСК) по коррупции в украинском футболе.

Эта комиссия должна была проверить возможные факты коррупции со стороны президента УАФ Андрея Павелко, который в парламенте 8 созыва возглавлял бюджетный комитет Рады. По данным следствия, он якобы мог быть причастным к возможному хищению бюджетных денег, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Кроме того, в 2018 году в Украине прошла серия обысков по делу договорных матчей. В полиции сообщили, что в схемах были задействованы бывшие и действующие футболисты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика коррупцияИрина ВенедиктоваФутбол

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь