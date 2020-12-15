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Венедіктова взялася за корупцію в українському футболі

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 17:57
Венедіктова взялася за корупцію в українському футболі
Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вирішила активізувати розслідування справ про корупцію в українському футболі. Зокрема, вона взяла під контроль хід слідчих дій.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За її словами, мова йде про справу, в якій фігурують представники законодавчої та виконавчої влади, а також чиновники Федерації футболу України (сьогодні Українська асоціація футболу).

"У свій час справа була дуже гучною, супроводжувалася журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець", - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що приєднається до групи прокурорів вже з завтрашнього дня.

Нагадаємо, минулого року Верховна рада України навіть створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) щодо корупції в українському футболі.

Ця комісія мала перевірити можливі факти корупції з боку президента УАФ Андрія Павелка, який в парламенті 8 скликання очолював бюджетний комітет Ради. За даними слідства, він нібито міг бути причетним до можливого розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Крім того, в 2018 році в Україні пройшла серія обшуків у справі договірних матчів. У поліції повідомили, що в схемах були задіяні колишні і діючі футболісти.

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