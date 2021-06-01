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Венедиктова о возможности кассации приговора Стерненко: это решит прокурор по делу

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Киев, Вторник 01 июня 2021 18:27
Венедиктова о возможности кассации приговора Стерненко: это решит прокурор по делу Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отказалась комментировать законность приговора активисту Сергею Стерненко. По ее словам, вопрос кассации приговора должен решать прокурор, который ведет дело.

Об этом она сказала во время общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор считает, что всем надо исходить из позиции, что прокурор - независимый участник уголовного процесса.

"Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу", - отметила она.

Напомним, вчера Апеляционный суд Одесы огласил приговор Сергею Стерненко по делу о похищении человека. Суд решил изменить реальный срок тюремного заключения на условный. После суда активист заявил, что планирует обжаловать приговор в Верховном суде.

Как писало РБК-Украина, суд оправдал Стерненко по статье о разбое, но в то же время оставил в силе приговор по фактам похищения человека и незаконного ношения боеприпасов. Стерненко дали год условно.

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