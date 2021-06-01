Венедіктова про можливість касації вироку Стерненку: це вирішить прокурор у справі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відмовилася коментувати законність вироку активістові Сергію Стерненку . За її словами, питання касації вироку повинен вирішувати прокурор, який веде справу.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі", - зазначила вона.

Генпрокурор вважає, що всім треба виходити з позиції, що прокурор - незалежний учасник кримінального процесу.

"Я поважаю рішення судів. І закон забороняє мені давати їм юридичну оцінку", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, вчора Апеляційний суд Одеси оголосив вирок Сергію Стерненку у справі про викрадення людини. Суд вирішив змінити реальний термін тюремного ув'язнення на умовний. Після суду активіст заявив, що планує оскаржити вирок у Верховному суді.

Як писало РБК-Україна, суд виправдав Стерненка за статтею про розбій, але водночас залишив у силі вирок за фактами викрадення людини та незаконного носіння боєприпасів. Стерненку дали рік умовно.