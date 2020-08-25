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Венедиктова уволила Пискуна

Автор: Олег Черныш

Святослав Пискун пробыл в должности советника генпрокурора чуть меньше месяца

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Он пробыл в должности чуть меньше месяца.

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Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Он уже не советник Венедиктовой", - сообщил источник.

Напомним, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун был назначен советником Ирины Венедиктовой на общественных началах.

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим внештатным советником тем, что у него есть необходимый опыт.

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