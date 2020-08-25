Венедіктова звільнила Піскуна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді трохи менше ніж місяць.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Він вже не радник Венедіктової", - повідомило джерело.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун був призначений радником Ірини Венедиктової на громадських засадах.

Пізніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова пояснила призначення Пискуна своїм позаштатним радником тим, що у нього є необхідний досвід.