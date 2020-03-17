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Венедиктова: в Україні немає політичних переслідувань

Новини » Політика     17.03.2020 - 09:44
Венедиктова: в Україні немає політичних переслідувань
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Венедиктова заявила, що "вор має сидіти в тюрьмі"

В Україні немає політичних переслідувань. Про це повідомила кандидат на посаду глави Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, депутат Микола Княжицький поставив кандидату на посаду генпрокурора питання, чи гарантуватиме вона відсутність політичних переслідувань.

"Я хочу звернути увагу, що кожен правник в державі має стояти на принципах верховенства права. Цей принцип позбавляє нас всіх інших механізмів та коридорів. Мені здається не треба згущати краски. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної ради. Ви завжди можете прийти до нього та задати питання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А вор має сидіти в тюрмі", - заявила Венедиктова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський внесенням в Раду відповідної постанови пропонує призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Наразі виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

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Новини України ГенпрокурорІрина Венедіктова
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