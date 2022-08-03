Венедиктова может стать послом в одной из стран Европы, - Кулеба
Бывший генпрокурор Ирина Венедиктова может возглавить украинское посольство в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Укринформ".
На вопрос, действительно ли кандидатура Венедиктовой рассматривается украинскими властями на должность посла в Швейцарии, глава украинского МИД ответил утвердительно.
"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - цитирует ответ Кулебы издание.
Глава МИД отметил, что у Венедиктовой есть компетенции для исполнения обязанностей посла.
"Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - добавил он.
Однако, стоит напомнить, что окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, ведь именно он издает указы о назначении или увольнении глав украинских дипломатических миссий.
Напомним, в середине июля президент инициировал увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Его предложение поддержал парламент, но в монобольшинстве заявили, что Венедиктова останется в команде власти.
После этого РБК-Украина стало известно, что Венедиктову рассматривают послом Украины в Швейцарии.
Больше о причинах увольнения Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".
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