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Венедіктова може стати послом в одній з країн Європи, - Кулеба

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Київ, Середа 03 серпня 2022 10:43
Венедіктова може стати послом в одній з країн Європи, - Кулеба Фото: Ірина Венедіктова, колишній генеральний прокурор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній генпрокурор Ірина Венедіктова може очолити українське посольство у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Укрінформ".

На питання, чи дійсно кандидатура Венедіктової розглядається українською владою на посаду посла в Швейцарії, очільник українського МЗС відповів ствердно.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - цитує відповідь Кулеби видання.

Глава МЗС зазначив, що Венедіктова має компетенції для виконання обов'язків посла.

"Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - додав він.

Проте, варто нагадати, що остаточне рішення має ухвалити президент Володимир Зеленський, адже саме він видає укази про призначення чи звільнення очільників українських дипломатичних місій.

Нагадаємо, в середині липня президент ініціював звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Його пропозицію підтримав парламент, але у монобільшості заявили, що Венедіктова залишиться у команді влади.

Після цього РБК-Україна стало відомо, що Венедіктову розглядають послом України у Швейцарії.

Більше про причини звільнення Венедіктової читайте в матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує".

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Швейцарія Дмитро Кулеба Ірина Венедіктова
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