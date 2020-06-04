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Венедиктова собрала силовиков из-за пыток и изнасилования в Кагарлыке

Новости » Политика     04.06.2020 - 11:56
Венедиктова собрала силовиков из-за пыток и изнасилования в Кагарлыке
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

На совещании присутствуют Арсен Аваков и Иван Баканов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова из-за резонансных пыток и изнасилования в Кагарлыке собрала на совещание глав силовых ведомств. Совещание проходит с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в Офисе генпрокурора проходит координационное совещание с участием Венедиктовой, Авакова, Баканова, а также министра юстиции Дениса Малюськи, и.о. директора ГБР Александра Соколова и глав других ведомств.

"Речь пойдет о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и наказании", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Кагарлыке Киевской области полицейские пытали и насиловали прямо в отделении местную жительницу; по подозрению в преступлении арестованы Николай Кузив и Сергей Сулима.

После резонансного случая в Украине снова заговорили о провале полицейской реформы и необходимости отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В Верховной раде уже начались собирать подписи, однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что сбор подписей не позволит отправить министра в отставку.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины изнасилованиеАрсен АваковИван БакановИрина Венедиктова
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