Венедиктова зібрала силовиків через тортури та зґвалтування у Кагарлику

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

На нараді присутні Арсен Аваков та Іван Баканов

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова через резонансні тортури і зґвалтування у Кагарлику зібрала на нараду голів силових відомств. Нарада проходить за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови СБУ Івана Баканова.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що в Офісі генпрокурора проходить координаційна нарада за участю Венедиктової, Авакова, Баканова, а також міністра юстиції Дениса Малюськи, в. о. директора ДБР Олександра Соколова та голів інших відомств.

"Йтиметься про стан протидії тортурам працівниками органів правопорядку, а також нелюдському і такому, що принижує гідність, поводженню та покаранню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні в Кагарлику Київської області поліцейські катували і ґвалтували прямо у відділенні місцеву жительку; за підозрою у злочині заарештовані Микола Кузів та Сергій Сулима.

Після резонансного випадку в Україні знову заговорили про провал поліцейської реформи і необхідність відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У Верховній раді вже почалися збирати підписи, однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що збір підписів не дозволить відправити міністра у відставку.

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Автор: РБК-Україна