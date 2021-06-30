ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Венедіктова змінила керівника "Департаменту війни": що про нього відомо

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 14:59
Венедіктова змінила керівника "Департаменту війни": що про нього відомо Фото: новий керівник "Департаменту війни" Офісу генпрокурора Максим Якубовський (368 media)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова змінила керівника Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Ним став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова.

Про це йдеться в зміні до наказу генпрокурора.

Мамедов і надалі буде відповідати за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

Однак, керівником "Департаменту війни" став Максим Якубовський.

Що відомо про Якубовського

Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.

У соцмережах є відео, де Якубовський виступає від організації "Український вибір" Віктора Медведчука.

Зазначимо, що нещодавно керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри.

Нагадаємо, стали відомі імена керівників організації Медведчука "Український вибір", яким оголосили підозри.

Зазначимо, Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України назначение Ірина Венедіктова
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі