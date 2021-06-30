Венедіктова змінила керівника "Департаменту війни": що про нього відомо
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова змінила керівника Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Ним став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова.
Мамедов і надалі буде відповідати за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.
Однак, керівником "Департаменту війни" став Максим Якубовський.
Що відомо про Якубовського
Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.
У соцмережах є відео, де Якубовський виступає від організації "Український вибір" Віктора Медведчука.
Зазначимо, що нещодавно керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри.
Нагадаємо, стали відомі імена керівників організації Медведчука "Український вибір", яким оголосили підозри.
Зазначимо, Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт Медведчука, якого підозрюють у держзраді.