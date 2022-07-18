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Венедиктова сделала первое заявление после решения Зеленского

Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сделала первое заявление после указа президента Владимира Зеленского о ее отстранении от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ирину Венедиктову.

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, оно прибудет на отчет к народным избранникам.

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента. Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - заявила Ирина Венедиктова.

Напомним, вчера президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

В вечернем обращении Зеленский пояснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены коллаборационной деятельности со стороны работников органов СБУ и прокуратуры.

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Генеральная прокуратура Украины