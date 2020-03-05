Венедиктова рассматривается на пост генпрокурора, - источник

Одним из кандидатов на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки рассматривается действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедикова. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

По словам собеседника агентства, первым вариантом является народный депутат Сергей Ионушас.

"Также обсуждают кандидатуру Ирины Венедиктовой", - сообщил источник.

Напомним, сегодня Верховная рада на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30. В повестке дня только один вопрос.

Отметим, в соответствующем проекте постановления говорится о том, что за полгода Рябошапка не добился никаких значимых результатов. Как заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, последней каплей стало то, что генпрокурор не подписал подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

В пример провалу работы Рябошапки приводятся дело Олега Гладковского - обвинительный акт до сих пор не передан в суд, дело контрабандиста Вадима Альперина, а также отсутствие прогресса в расследовании резонансных убийств.