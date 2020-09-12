Венедиктова рассказала детали увольнения Пискуна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала детали увольнения Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника. По ее словам, он решил уволиться сам.

Об этом Венедиктова сообщила в интервью Савику Шустеру.

"Заявление об увольнении он подал сам. И это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью. Так или иначе, советник генерального прокурора должен заниматься тем направлением, на которое его приглашали. И когда направление немного расширяется, то это уже ставит под сомнение беспристрастность самого генерального прокурора", - сказала вона.

Венедиктова добавила, что вопрос о выборе одного из направлений деятельности перед Пискуном не стоял.

Напомним, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун был назначен советником Венедиктовой на общественных началах.

Венедиктова объяснила назначение Пискуна тем, что у него есть необходимый опыт.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.

Также Пискун является депутатом 5 и 6 созывов Верховной Рады. В 2012 году он голосовал за скандальный языковый закон "Кивалова-Колесниченко", который позже был признан неконституционным.