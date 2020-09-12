Венедиктова розповіла деталі звільнення Піскуна

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіла деталі звільнення Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника. За її словами, він вирішив звільнитися сам.

Про це Венедиктова повідомила в інтерв'ю Савіку Шустеру.

"Заяву про звільнення він подав сам. І це було викликано тим, що він дуже активно займається політичною діяльністю. Так чи інакше, радник генерального прокурора повинен займатися тим напрямком, на який його запрошували. І коли напрямок трохи розширюється, то це вже ставить під сумнів неупередженість самого генерального прокурора", - сказала вона.

Венедиктова додала, що питання про вибір одного з напрямів діяльності перед Піскуном не стояло.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун був призначений радником Венедиктової на громадських засадах.

Венедиктова пояснила призначення Піскуна тим, що у нього є необхідний досвід.

Зазначимо, Піскун кілька разів перебував на посаді генпрокурора України. Вперше він очолював Генпрокуратуру з 6 липня 2002 по 29 жовтня 2003 року під час президентства Леоніда Кучми. Також очолював ГПУ з 10 грудня 2004 по 14 жовтня 2005 року та з 26 квітня по 24 травня 2007 року, а потім був звільнений президентом Віктором Ющенком.

Також Піскун є депутатом 5 і 6 скликань Верховної Ради. У 2012 році він голосував за скандальний мовний закон "Ківалова-Колесніченка", який пізніше був визнаний неконституційним.