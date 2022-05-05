Венедиктова провела переговоры с пятью генпрокурорами других стран относительно преступлений РФ

Генеральные прокуроры США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Канады провели переговоры со своим украинским коллегой Ириной Венедиктовой относительно расследования военных преступлений РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Они обсудили привлечение к ответственности лиц, чьи преступные действия способствуют военным преступлениям в Украине
"Наша приверженность сотрудничеству с нашими международными партнерами, включая генерального прокурора Украины, для расследования и привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине остается непоколебимой", - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарленд.
Также он добавил, что США будет привлечь к ответственности тех, кто способствует смерти людей и разрушению домов в Украине.
Ранее мы сообщали, что к расследованию преступлений РФ присоединился офис прокурора МУС.
Также мы писали, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.
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