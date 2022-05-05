Венедіктова провела переговори з п'ятьма генпрокурорами інших країн щодо злочинів РФ

Генеральні прокурори США, Великобританії, Нової Зеландії, Австралії та Канади провели переговори зі своїм українським колегою Іриною Венедіктовою щодо розслідування військових злочинів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Вони обговорили притягнення до відповідальності осіб, чиї злочинні дії сприяють воєнним злочинам в Україні
"Наша відданість співпраці з нашими міжнародними партнерами, включаючи генерального прокурора України, для розслідування та притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні залишається непохитною", - сказав генеральний прокурор США Меррік Гарленд.
Також він додав, що США буде притягнути до відповідальності тих, хто сприяє смерті людей та руйнуванню будинків в Україні.
Раніше ми повідомляли, що до розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.
Також ми писали, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів.
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