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Венедіктова провела переговори з п'ятьма генпрокурорами інших країн щодо злочинів РФ

Ірина Венедіктова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Генеральні прокурори США, Великобританії, Нової Зеландії, Австралії та Канади провели переговори зі своїм українським колегою Іриною Венедіктовою щодо розслідування військових злочинів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вони обговорили притягнення до відповідальності осіб, чиї злочинні дії сприяють воєнним злочинам в Україні

"Наша відданість співпраці з нашими міжнародними партнерами, включаючи генерального прокурора України, для розслідування та притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні залишається непохитною", - сказав генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Також він додав, що США буде притягнути до відповідальності тих, хто сприяє смерті людей та руйнуванню будинків в Україні.

Раніше ми повідомляли, що до розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.

Також ми писали, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів.

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ГенпрокурорІрина Венедіктова