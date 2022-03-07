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Украинский суд разрешил арестовать Николая Баскова: его объявят в международный розыск

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Понедельник 07 марта 2022 13:48
Украинский суд разрешил арестовать Николая Баскова: его объявят в международный розыск Фото: Николай Басков (twitter.com/kpru)
Автор: Валерия Полищук

Украинский суд разрешил задержать российского исполнителя Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Прокуратура начала процедуру объявления его в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

"Николай Викторович Басков, с этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте", - написала она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что в самом скором будущем басков будет задержан правоохранительными органами "той страны, границу которой вы пересечете".

Венедиктова порекомендовала Баскову найти юристов, поскольку "первые звонки, которые вы сделаете, результат не дадут".

"Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", - добавила генпрокурор.

Ранее украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова.

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