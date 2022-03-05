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Следом за Михалковым. Украина объявит Газманова в международный розыск

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Суббота 05 марта 2022 13:22
Следом за Михалковым. Украина объявит Газманова в международный розыск Фото: российский певец Олег Газманов (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова. Генпрокуратура начала процедуру объявления его в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Газманова заочно арестовали из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.

Статья предусматривает до пяти лет с конфискацией имущества или без.

В своем сообщении Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова "Офицеры". Генпрокурор переделала ее на свой лад, оставив ключевое.

"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, ранее суд решил заочно арестовать российского режиссера Никиту Михалкова.

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