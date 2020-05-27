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Венедиктова запропонувала САП продемонструвати результати роботи за 5 років

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 10:18
Венедиктова запропонувала САП продемонструвати результати роботи за 5 років
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Генпрокурор просить спецпрокурорів показати реальні судові вироки у справах корупціонерів

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова запропонувала прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продемонструвати реальні результати роботи за останні 5 років. До цього генпрокурор звинуватила САП в порушеннях і бездіяльності.

Про це Венедиктова написала в Facebook.

Вона зазначила, що оцінку діяльності прокурорів дає суду і запропонувала уявити судові вироки у справах САП.

"Не треба виправдань, пояснень, посилань на поважні причини або нарікань ваших колег з інших правоохоронних органів. Наведіть найяскравіші приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роки, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися або хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз", - написала генпрокурор.

Нагадаємо, 26 травня Венедиктова виступила з відеозверненням, в якому звинуватила САП у численних порушеннях і пообіцяла дати надати реакцію генеральної прокуратури на їх дії.

Пізніше прокурори САП опублікували відкритий лист на ім'я генпрокурора, де заявили про незгоду з обвинуваченнями Венедиктової.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ГенпрокурорСАПІрина Венедіктова
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