Венедиктова подтвердила, что встречалась с Портновым

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Генпрокурор назвала Портнова "медийно мощным человеком"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что встречалась с юристом и бывшим заместителем главы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым, потому что он "медийно мощный человек". Об этом она сказала в интервью "Украинской правде", передает РБК-Украина.

"Когда я была руководителем ГБР, меня связывали не то что очень плотно с Портновым, а просто считали "человеком Портнова". И когда я в каком-то интервью еще отметила о том, что Портнов изъявил желание встретиться, сразу адвокат Порошенко написал: "Вот, со мной не хочет, а с Портновым она хочет". Я помню. Я действительно разговаривала с Андреем Владимировичем. От него очень много к нам заявлений было и в ГБР, и сейчас уже обращений сюда приходит. Учитывая то, что он медийно мощный человек, у него очень много людей, которые поддерживают его идеи", - сказала Венедиктова.

Она также отметила, что во многих вопросах имеет противоположную с Портновым позицию, в частности, относительно его угроз в адрес прокурора Божко. Однако не дала конкретного ответа на вопрос, какой должна быть ответственность Портнова за угрозы представителю прокуратуры.

"Вы знаете, здесь в вопросе адекватности наказания надо исходить из того, на что мы выйдем: преступление - не преступление, нарушение профессиональной этики или просто человеческой морали", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого новый генпрокурор отменила приказ об восстановление скандального прокурора Киева Сергея Юлдашева. Его уволили еще в 2015 году на основании закона о люстрации, однако через несколько лет ему удалось через суд восстановиться в должности. Его также обвиняли в злоупотреблении власти и получении взятки.