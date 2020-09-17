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Венедіктова підписала підозру Юрченку

Київ, Четвер 17 вересня 2020 10:22
Венедіктова підписала підозру Юрченку
Фото: Олександр Юрченко (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру народному депутату. Також вона підписала клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

У пості вона не вказала, якому саме депутату підписала підозру. Втім, джерело РБК-Україна в ОГУ підтвердив, що мова йде про Олександра Юрченка.

"Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Декілька днів тому Національне антикорупційне бюро опублікувало матеріали справи Юрченка. Зокрема, НАБУ показало приховану зйомку агента "під прикриттям".

Після цього депутат заявив, що виходить з фракції "Слуга народу". В Офісі президента назвали це рішення доречним.

Нагадаємо, суд заарештував помічника Юрченко з можливістю застави в 1,5 млн гривень.

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Новини України Політика подозрениеСлуга народаІрина Венедіктова
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