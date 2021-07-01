ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венедиктова переподчинила себе "департамент войны"

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 13:19
Венедиктова переподчинила себе "департамент войны" Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова переподчинила себе "департамент войны" Офиса генпрокурора. Этот департамент расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

Этим приказом от 30 июня генпрокурор оставляет за собой Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершивших в условиях вооруженного конфликта. На нем стоит подпись и. о. генпрокурора Максима Якубовского, которому передали департамент за день до этого.

Накануне появилась информация о том, что Якубовский будет заниматься вопросами "департамента войны", который в том числе расследует дело организации "Украинский выбор" нардепа Виктора Медведчука. Дело в том, что Якубовский с 2012 до 2014 года работал в экспертном центре при "Украинская выборе" и у него мог быть конфликт интересов.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ в деле "Украинского выбора" завершила расследование дел против двух соратников Медведчука и передала материалы в суд.

Их подозревают в причастности к организации "референдума" в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор Ирина Венедиктова
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно