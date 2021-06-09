Суд разрешил заочное следствие против соратников Медведчука

Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении соратников народного депутата Виктора Медведчука . Речь идет о двух руководителях общественного движения "Украинский выбор" в Крыму.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, заочное расследование разрешили в отношении Александра Синявского и Ивана Комелова. Ранее РБК-Украина писало, что Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации "Украинский выбор", а Синявский был активистом этой ячейки.

Как сообщил в Facebook руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный, руководители инициативных групп "Украинского выбора" на полуострове подозреваются в организации незаконного референдума в 2014 году.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.