ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд разрешил заочное следствие против соратников Медведчука

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 12:46
Суд разрешил заочное следствие против соратников Медведчука Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач)
Автор: Олег Черныш

Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении соратников народного депутата Виктора Медведчука. Речь идет о двух руководителях общественного движения "Украинский выбор" в Крыму.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, заочное расследование разрешили в отношении Александра Синявского и Ивана Комелова. Ранее РБК-Украина писало, что Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации "Украинский выбор", а Синявский был активистом этой ячейки.

Как сообщил в Facebook руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный, руководители инициативных групп "Украинского выбора" на полуострове подозреваются в организации незаконного референдума в 2014 году.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина стали известны имена трех глав инициативных групп "Украинского выбора", которым объявили подозрения в государственной измене.

В конце марта Служба безопасности Украины 30 марта провела обыски у руководства и представителей "Украинского выбора" в 10 регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук Украинский выбор госизмена
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина