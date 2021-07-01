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Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни"

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Київ, Четвер 01 липня 2021 13:19
Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни" Фото: генпрокурор Ірина Венедіктова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни" Офісу генпрокурора. Цей департамент розслідує злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту.

Відповідний наказ опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.

Цим наказом від 30 червня генпрокурор залишає за собою Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. На ньому стоїть підпис в.о. генпрокурора Максима Якубовського, якому департамент передали за день до цього.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Якубовський буде займатися питаннями "департаменту війни", який в тому числі розслідує справу організації "Український вибір" нардепа Віктора Медведчука. Справа в тому, що Якубовський з 2012 до 2014 року працював в експертному центрі при "Українському виборі" і у нього міг бути конфлікт інтересів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ у справі "Українського вибору" завершила розслідування справ проти двох соратників Медведчука і передала матеріали до суду.

Їх підозрюють у причетності до організації "референдуму" в Криму.

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Генпрокурор Ірина Венедіктова
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