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Венедиктова отреагировала на задержку конкурса в САП

Автор: Мария Кучерявец

Генпрокурор Ирина Венедиктова выполняет большую часть полномочий специализированного антикоррупционного прокурора. По ее мнению, это не сказалось на независимости и эффективности антикоррупционной вертикали Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине".

"Я убеждена, что это никоим образом не повлияло негативно на качество и результативность расследования таких уголовных производств. Но подчеркиваю, мне нужен заместитель - глава САП, который проведет аудит дел, эффективности прокуроров и выведет эту работу на совершенно другой уровень", - сказала она.

По словам Венедиктовой, ее усилия совместно с НАБУ активно проявились в делах о растрате средств Приватбанка и хищении земли в Одессе.

Она заявила, что в ход конкурса по отбору главы САП офис генпрокурора вмешиваться не имеет права и не намерен.

Так, в конце августа Венедиктова провела встречу с членами комиссии, на которой все подтвердили свое желание завершить отбор в ближайшее время.

"Я надеюсь, что конкурс закончится как можно быстрее и результативно, и в Украине будет высокоэффективный антикоррупционный прокурор", - добавила Венедиктова.

Напомним, что проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) могут заблокировать. Это могут сделать с помощью ОАСК.

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