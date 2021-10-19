Венедиктова відреагувала на затримку конкурсу в САП

"Я переконана, що це жодним чином не вплинуло негативно на якість і результативність розслідування таких кримінальних проваджень. Але підкреслюю, мені потрібен заступник - глава САП, який проведе аудит справ, ефективності прокурорів і виведе цю роботу на зовсім інший рівень", - сказала вона.

За словами Венедіктової, її зусилля спільно з НАБУ активно проявилася в справах про розтрату коштів ПриватБанку і розкраданні землі в Одесі.

Вона заявила, що у хід конкурсу з відбору глави САП Офіс генпрокурора втручатися не має права і не має наміру.

Так, в кінці серпня Венедіктова провела зустріч з членами комісії, на якій всі підтвердили своє бажання завершити відбір найближчим часом.

"Я сподіваюся, що конкурс закінчиться якомога швидше і результативно, і в Україні буде високоефективний антикорупційний прокурор", - додала Венедиктова.