ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Венедиктова отреагировала на задержку конкурса в САП

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 11:56
Венедиктова отреагировала на задержку конкурса в САП Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генпрокурор Ирина Венедиктова выполняет большую часть полномочий специализированного антикоррупционного прокурора. По ее мнению, это не сказалось на независимости и эффективности антикоррупционной вертикали Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине".

"Я убеждена, что это никоим образом не повлияло негативно на качество и результативность расследования таких уголовных производств. Но подчеркиваю, мне нужен заместитель - глава САП, который проведет аудит дел, эффективности прокуроров и выведет эту работу на совершенно другой уровень", - сказала она.

По словам Венедиктовой, ее усилия совместно с НАБУ активно проявились в делах о растрате средств Приватбанка и хищении земли в Одессе.

Она заявила, что в ход конкурса по отбору главы САП офис генпрокурора вмешиваться не имеет права и не намерен.

Так, в конце августа Венедиктова провела встречу с членами комиссии, на которой все подтвердили свое желание завершить отбор в ближайшее время.

"Я надеюсь, что конкурс закончится как можно быстрее и результативно, и в Украине будет высокоэффективный антикоррупционный прокурор", - добавила Венедиктова.

Напомним, что проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) могут заблокировать. Это могут сделать с помощью ОАСК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины НАБУ САП
NEWS
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине