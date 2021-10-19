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Венедиктова відреагувала на затримку конкурсу в САП

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 11:56
Венедиктова відреагувала на затримку конкурсу в САП Фото: генпрокурор Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генпрокурор Ірина Венедіктова виконує більшу частину повноважень спеціалізованого антикорупційного прокурора. На її думку, це не позначилося на незалежності та ефективності антикорупційної вертикалі України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні".

"Я переконана, що це жодним чином не вплинуло негативно на якість і результативність розслідування таких кримінальних проваджень. Але підкреслюю, мені потрібен заступник - глава САП, який проведе аудит справ, ефективності прокурорів і виведе цю роботу на зовсім інший рівень", - сказала вона.

За словами Венедіктової, її зусилля спільно з НАБУ активно проявилася в справах про розтрату коштів ПриватБанку і розкраданні землі в Одесі.

Вона заявила, що у хід конкурсу з відбору глави САП Офіс генпрокурора втручатися не має права і не має наміру.

Так, в кінці серпня Венедіктова провела зустріч з членами комісії, на якій всі підтвердили своє бажання завершити відбір найближчим часом.

"Я сподіваюся, що конкурс закінчиться якомога швидше і результативно, і в Україні буде високоефективний антикорупційний прокурор", - додала Венедиктова.

Нагадаємо, що проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) можуть заблокувати. Це можуть зробити за допомогою ОАСК.

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