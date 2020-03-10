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Попавший под люстрацию прокурор Киева вышел на работу

Новости » Политика     10.03.2020 - 11:52
Попавший под люстрацию прокурор Киева вышел на работу
Фото: Сергей Юлдашев (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Суд восстановил Юлдашева в должности еще в феврале

Восстановленный в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев приступил к выполнению обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что Юлдашев 10 марта провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры и призвал прокуроров к совместной и эффективной работе.

"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - заявил Юлдашев.

Отметим, Днепропетровский окружной административный суд восстановил Юлдашева в должности 25 февраля. В дальнейшем генпрокурор подписал приказ о его восстановлении на посту прокурора Киева.

Попавший под люстрацию прокурор Киева вышел на работу

Напомним, Юлдашев был уволен в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.

По его мнению, он не попадал под действие закона "Об очищении власти". Он также заявлял, что закон о люстрации якобы должен был применяться исключительно индивидуально. Он также отрицал, что участвовал в расследовании уголовных производств относительно участников Майдана. Кроме того, он отрицал причастность к узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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Новости Украины люстрацияСергей Юлдашевпрокурор
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