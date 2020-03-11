ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Восстановленный в должности прокурор Киева пройдет аттестацию, - Чумак

Новости » Общество     11.03.2020 - 16:33
Восстановленный в должности прокурор Киева пройдет аттестацию, - Чумак
Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

Генпрокурор отметил, что сейчас есть 15 решений судов о восстановлении люстрированных прокуроров в должностях

Исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что восстановленный в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев пройдет аттестацию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "UA: Первый".

При этом он добавил, что аттестационные комиссии дадут абсолютно полную оценку Сергею Юлдашеву.

Также генпрокурор уточнил, что сейчас есть 15 решений судов о восстановлении люстрированных прокуроров в должностях, и шесть из них уже выполнили.

Напомним, 10 марта прокурор Киева Сергей Юлдашев приступил к выполнению обязанностей. Он провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры.

Отметим, Сергей Юлдашев был уволен в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.

25 февраля текущего года Днепропетровский окружной админсуд восстановил Юлдашева в должности. В дальнейшем генпрокурор подписал приказ о его восстановлении на посту прокурора Киева.

По мнению Юлдашева, он не попадал под действие закона "Об очищении власти". Он также заявлял, что закон о люстрации якобы должен был применяться исключительно индивидуально. Также он отрицал свое участие в расследовании уголовных производств относительно участников Майдана, а также причастность к узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем.

Суд восстановил люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн гривен Попавший под люстрацию прокурор Киева вышел на работу
Новости Украины люстрацияСергей Юлдашевпрокурор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь