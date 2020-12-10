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Венедиктова відкрила справу проти нардепа Новинського

Київ, Четвер 10 грудня 2020 10:01
Венедиктова відкрила справу проти нардепа Новинського
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної ради Вадима Новинського (позафракційний). Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

"Досудове розслідування в зазначеному виробництві здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві", - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майно мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним майном "Укрексімбанку".

У вересні 2019 року Верховна рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.

Нагадаємо, раніше в Генеральній прокуратурі також розслідували справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. При цьому Новинський у справі проходив як свідок, а влітку 2019 року справу закрили.

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