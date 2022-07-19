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Венедиктова официально уволена с должности генпрокурора

Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в документе.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала ее увольнение. При этом сама Венедиктова остается в команде президента и "Слуги народа".

Основанием для такого решения, по словам президента Зеленского, стали результаты масштабной проверки правоохранительных органов, которая подтвердила факты перехода сотрудников органов прокуратуры на сторону России на оккупированных территориях.

Тем временем источники РБК-Украина сообщили, что Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии.

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Владимир ЗеленскийИрина Венедиктова