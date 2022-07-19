Венедіктову офіційно звільнено з посади генпрокурора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента .

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала її звільнення. При цьому сама Венедіктова залишається в команді президента і "Слуги народу".

Підставою для такого рішення, за словами президента Зеленського, стали результати масштабної перевірки правоохоронних органів, яка підтвердила факти переходу співробітників органів прокуратури на бік Росії на окупованих територіях.

Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що Венедіктова може стати послом України в Швейцарії.

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