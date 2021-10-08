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Венедиктова объяснила, почему Медведчука не задержали по новому делу

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Киев, Пятница 08 октября 2021 22:10
Венедиктова объяснила, почему Медведчука не задержали по новому делу Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему не задержали нардепа Виктора Медведчука. Ему сегодня объявили подозрение по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Венедиктова отметила, что ситуация с Медведчуком не предусматривает его задержания. Это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

"Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание", - пояснила она.

Генпрокурор также добавила, что Медведчук получил подозрение не лично, а по почте.

Напомним, в СБУ рассказали, в чем именно подозревают нардепа Медведчука.

В новом случае ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" про годовщину ужасной трагедии Бабьего Яра, арест Михеила Саакашвили, увольнение Дмитрия Разумкова и миллионы на оффшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" в студии говорят Давид Арахамия, Александр Данилюк, Ирина Геращенко, Анна Бабинец и другие политики и эксперты.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.


Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.


Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.


Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.


Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".


Кроме того, предлагаем вам послушать мнение Савика Шустера относительно того, когда в Украине исчезнет коррупция.

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