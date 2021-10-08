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Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали по новій справі

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 22:10
Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали по новій справі Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, чому не затримали нардепа Віктора Медведчука. Йому сьогодні оголосили підозру у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Венедіктова відзначила, що ситуація з Медведчуком не передбачає його затримання. Це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом.

"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання", - пояснила вона.

Генпрокурор також додала, що Медведчук отримав підозру не особисто, а поштою.

Нагадаємо, в СБУ розповіли, у чому саме підозрюють нардепа Медведчука.

У новому випадку ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеїла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" у студії говорять Давид Арахамія, Олександр Данилюк, Ірина Геращенко, Анна Бабінець та інші політики й експерти.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.


Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.


А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.


Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.


Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".


Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.

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Ірина Венедіктова Віктор Медведчук держзрада
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