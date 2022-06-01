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Венедиктова назвала возраст самых младших жертв войны России против Украины

Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Самым молодым жертвам развязанной Россией войны против Украины было 23 дня, 1,5 и 3 месяца. Всего в результате российской агрессии уже погибли 243 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генпрокурора Ирины Венедиктовой в Facebook.

"Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. 243 детей уже никогда не осуществят своих мечтаний, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах. Страшно подумать, что это далеко не все малыши, которые пострадали от армии РФ"', - написала Венедиктова.

Она также напомнила и о принудительной депортации, которые устраивают российские военные, разлучая детей с матерями.

"Матерей отправляют на Сахалин, а детей - в другие города. Это точно 21 век?...Сейчас мы расследуем 1042 уголовных производства относительно военных преступлений против детей и уничтожения образовательной инфраструктуры. 11 российским военным, из-за действий которых пострадали дети - уже сообщено о подозрении", - добавила Венедиктова.

Напомним, также сообщалось, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

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