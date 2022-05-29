Число жертв среди гражданских в десятки раз превышает военные потери, - Шмыгаль
Количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля изданию "BBC Украина".
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
"Число гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает то, что российская армия и Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - сказал Шмыгаль.
Ранее мы сообщали, что вблизи Макарова Киевской области нашли тело мужчины. Он был замучен российскими оккупантами.
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