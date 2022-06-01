Венедіктова назвала вік наймолодших жертв війни Росії проти України

"Ці українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. 243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах. Страшно подумати, що це далеко не вся малеча, яка постраждала від армії РФ"', - написала Венедіктова.

Вона також нагадала і про примусову депортацію, які влаштовують російські військові, розлучаючи дітей з матерями.

"Матерів відправляють на Сахалін, а дітей - в інші міста. Це точно про 21 сторіччя?...Наразі ми розслідуємо 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти - вже повідомлені про підозру", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, також повідомлялося, що кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

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