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Венедіктова назвала вік наймолодших жертв війни Росії проти України

Фото: генпрокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Наймолодшим жертвам розв'язаної Росією війни проти України було 23 дні, 1,5 та 3 місяці. Всього внаслідок російської агресії вже загинули 243 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генпрокурора Ірини Венедиктової у Facebook.

"Ці українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. 243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах. Страшно подумати, що це далеко не вся малеча, яка постраждала від армії РФ"', - написала Венедіктова.

Вона також нагадала і про примусову депортацію, які влаштовують російські військові, розлучаючи дітей з матерями.

"Матерів відправляють на Сахалін, а дітей - в інші міста. Це точно про 21 сторіччя?...Наразі ми розслідуємо 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти - вже повідомлені про підозру", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, також повідомлялося, що кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

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