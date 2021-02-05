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Венедиктова назначила нового прокурора Одесской области: кто он

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Одесской области получила нового руководителя. Новым прокурором Одесской области стал Сергей Костенко.

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Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Сегодня генпрокурор лично представила нового руководителя прокуратуры области.

"Поставила задачи по укреплению законности и правопорядка в области. Прокуратура должна усилить координационную роль правоохранительной системы Одесской области", - заявила она.

Кто такой Сергей Костенко

Сергей Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе. После окончания Одесской государственной юридической академии в 1999 году сразу устроился в органы прокуратуры.

Костенко занимал должности заместителя прокурора Одессы, прокурора Килийского района Одесской области, прокурора Киевского района Одессы, дважды был заместителем прокурора Одесской области. Также он входил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, в начале декабря был назначен новый руководитель полиции Харьковской области. РБК-Украина рассказывало, кто теперь руководит харьковскими правоохранителями.

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