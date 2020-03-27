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Венедиктова назначила двух новых замов

Новости » Политика     27.03.2020 - 13:58
Венедиктова назначила двух новых замов
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Венедиктова также перераспределила обязанности между всеми заместителями

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила двух новых заместителей и перераспределила обязанности между всеми своими замами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что сегодня Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора двух своих новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

"Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям они будут работать, и объявила новое распределение обязанностей между заместителями генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого новый генпрокурор отменила приказ о восстановлении скандального прокурора Киева Сергея Юлдашева. Его уволили еще в 2015 году на основании закона о люстрации, однако через несколько лет ему удалось через суд восстановиться в должности. Его также обвиняли в злоупотреблении власти и получении взятки. Предыдущий и.о. генпрокурора Виктор Чумак заявлял, что Юлдашев пройдет аттестацию.

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Новости Украины заместительГенпрокурорИрина Венедиктова
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