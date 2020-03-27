Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Венедиктова також перерозподілила обов'язки між усіма заступниками

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова призначила двох нових заступників і перерозподілила обов'язки між усіма ними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні Венедиктова представила колективу Офісу генерального прокурора двох своїх нових заступників - Андрія Любовича та Олексія Симоненка.

"Ірина Венедиктова повідомила, по яких напрямках вони будуть працювати, і оголосила новий розподіл обов'язків між заступниками генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввів Венедиктову до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

До цього новий генпрокурор скасувала наказ про відновлення скандального прокурора Києва Сергія Юлдашева. Його звільнили ще в 2015 році на підставі закону про люстрацію, однак через кілька років йому вдалося через суд поновитися на посаді. Його також звинувачували в зловживанні влади та отриманні хабара. Попередній в.о. генпрокурора Віктор Чумак заявляв, що Юлдашев пройде атестацію.