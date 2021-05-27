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"Имеем другую информацию": Генпрокурор не подтвердила пребывание Козака в Беларуси

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Киев, Четверг 27 мая 2021 19:28
"Имеем другую информацию": Генпрокурор не подтвердила пребывание Козака в Беларуси Фото: Тарас Козак, подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ (zagittya.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не подтвердила информацию о том, что подозреваемый в государственной измене нардеп Тарас Козак находится в Беларуси. Однако она не рассказала, где же на самом деле сейчас нардеп.

Об этом говорилось в эфире " Украина 24".

Накануне подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук заявлял, что Козак сейчас находится в Беларуси, однако, по словам Венедиктовой, у прокуратуры другая информация.

"Последняя информация, которая ко мне поступала из СМИ, это господин Медведчук говорил, что он находится на больничном или лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и опять же... она еще не стала предметом уголовных производств", - сказала она.

Напомним, 20 мая СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны.

После этого Козака объявили в розыск поскольку он не явился на допрос. Украинские правоохранители заявляли, что Козак находится за пределами Украины.

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