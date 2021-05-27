"Имеем другую информацию": Генпрокурор не подтвердила пребывание Козака в Беларуси

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не подтвердила информацию о том, что подозреваемый в государственной измене нардеп Тарас Козак находится в Беларуси. Однако она не рассказала, где же на самом деле сейчас нардеп.

Накануне подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук заявлял, что Козак сейчас находится в Беларуси, однако, по словам Венедиктовой, у прокуратуры другая информация.

"Последняя информация, которая ко мне поступала из СМИ, это господин Медведчук говорил, что он находится на больничном или лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и опять же... она еще не стала предметом уголовных производств", - сказала она.