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Венедиктова: 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание войны против Украины

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 00:52
Венедиктова: 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание войны против Украины Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них - российские чиновники.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Укринформ".

Подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.

Кроме того, за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ.

"У нас уже 160 гражданам РФ сообщено о подозрении за соответствующие преступления", - сказала Венедиктова.

Ранее сообщалось, что Украина готовит электронную базу данных, предшествовавших оккупации Донбасса и Крымского полуострова.

РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.

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