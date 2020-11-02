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В Вене произошла стрельба у синагоги, есть раненый

Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены у синагоги произошла стрельба. В результате инцидента получил ранения полицейский.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, случилась перестрелка. Преступнику удалось скрыться. В настоящее время ведутся его поиски.

На месте работает группа правоохранителей.

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Израильская религиозная община в Австрии призывает еврейских граждан оставаться дома.

Так же сообщается, что нападавший в центре Вены подорвал себя и у него могут быть сообщники, которые, предположительно, в бегах.

Напомним, 31 октября в Лионе неизвестный стрелял из дробовика в православного священника близ греческой церкви. С места происшествия злоумышленник скрылся, его разыскивала полиция.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. На момент задержания у него не было оружия.

Кроме того, на днях в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви.

Помимо теракта в Ницце, во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, будет усилена охрана школ и церквей.

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