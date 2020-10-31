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В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника

Лион, Суббота 31 октября 2020 22:27
В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника
Фото: на месте стрельбы в Лионе (twitter.com/NicolasBay_)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на священника во французском Лионе. Сейчас подозреваемый находится под стражей в полицейском участке.

Об этом сообщает Euronews.

По словам прокурора Лиона Николаса Жаке, на момент задержания у подозреваемого не было оружия.

Кроме того, источники в правоохранительных органах рассказали, что раненый священный находится в тяжелом состоянии, но жив.

На стрельбу в Лионе отреагировал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Серьезные события произошли в Лионе. Я еще не знаю точных обстоятельств этого преступления. Министр внутренних дел активизирует кризисный центр. Я немедленно возвращаюсь в Париж, чтобы узнать больше об этой ситуации", - заявил он.

Напомним, сегодня в Лионе неизвестный стрелял из дробовика в православного священника близ греческой церкви. С места происшествия злоумышленник скрылся, его разыскивала полиция.

Как писало РБК-Украина, это уже не первое нападение во Франции, связанное с религией. На днях в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви.

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