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В Вене отменили занятия в школах из-за теракта

Вена, Вторник 03 ноября 2020 03:34
В Вене отменили занятия в школах из-за теракта
Фото: полиция в Вене (Ahval)
Автор: Артур Родивилов

Учеба в школах в Вене отменена во вторник, 3 ноября, из-за теракта, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Он также призвал людей по возможности также оставаться дома и избегать центр города.

Его слова передает ОЕ24.

Также сообщается, что более одной тысячи человек оставались в Венской государственной опере из-за того, что не могли покинуть ее здание в связи с терактом в австрийской столице.

После двухчасового пребывания в концертном зале они благополучно вернулись домой на метро.

Напомним, стрельба началась в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами. Известно, что погиб полицейский.

Австрийские журналисты сообщают, что погибли семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвами теракта стали два человека. Несколько, в том числе полицейский, получили ранения. Как минимум четверо подозреваемых были задержаны.

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