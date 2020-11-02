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Стрельба в Вене: минимум семеро погибших

Вена, Понедельник 02 ноября 2020 22:50
Стрельба в Вене: минимум семеро погибших
Фото: полиция Австрии (flickr.com/tjflex)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате стрельбы в столице Австрии, по неподтвержденной информации, погибли по меньшей мере семь человек. Сейчас в Вене продолжается полицейская спецоперация по задержанию нападавших.

Об этом сообщает телеканал Disclose.

Также телеканал сообщает о многих раненых. Среди погибших один из нападавших. Одного из нападавших задержали, но многие террористы до сих пор на свободе.

Ранение нескольких человек подтвердили в полиции Вены. Правоохранители также призвали горожан не распространять фото и видео с места события и держаться оттуда как можно дальше.

Кроме того, есть информация о еще одной стрельбе. На этот раз стреляли вблизи отеля Hilton. Также говорят, что террористы взяли заложников еще в одном месте Вены, но где именно - неизвестно.

Напомним, сегодня вечером неизвестные устроили стрельбу возле синагоги в Вене. Местные СМИ писали, что один из нападавших подорвал себя, вероятно, поясом с взрывчаткой.

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